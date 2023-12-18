خالد بن محمد بن زايد: فقدنا قائداً مخلصاً خدم بلده وشعبه وأسهم بتعزيز مكانة الكويت إقليمياً ودولياً

رئيس مجلس النواب البحريني: الأمة العربية والعالم خسرا قائداً حكيماً وقامة إنسانية وأميراً عظيماً

النائب اللبناني غسان سكاف: قامة استثنائية أحب لبنان ورافقه في أحلك الظروف ودعمه إنسانياً واقتصادياً



قدم مسؤولون وسياسيون عرب، التعازي والمواساة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي، برحيل فقيد الكويت سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.



وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي عن بالغ الحزن والأسى في وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد.. داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الكويت وشعبها وآل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.



وقال: «فقدنا قامة كبيرة وقائدا مخلصا خدم بلده وشعبه في المناصب التي تقلدها لعقود من الزمن، أسهم من خلالها بتعزيز مكانة الكويت الشقيقة إقليميا ودوليا، كما أسهم مع إخوانه القادة في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية».



ودعا الشيخ خالد بن محمد.. الله عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها العزيز ويديم عليهم الرفعة والعزة.



تعزيز العلاقات الأخوية



بدوره، بعث أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب البحريني، ببرقية تعزية ومواساة إلى رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون، أعرب فيها عن أحر التعازي وصادق المواساة لوفاة المغفور له بإذن الله الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجاز، وخدمة بلاده وشعبه، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرة آل الصباح والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان.



وأشار رئيس مجلس النواب البحريني في بيان، إلى أن الأمة العربية والعالم أجمع خسرا بوفاة الأمير الراحل قائدا حكيما وقامة إنسانية وأميرا عظيما، كرس حياته في خدمة شعبه وأمته، ونصرة قضاياها العادلة، مستذكرا الجهود الكبيرة والدور البارز لسمو الأمير الراحل في تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين بشقيقتها الكويت.



كما بعث المسلم ببرقية تعزية مماثلة إلى سفير الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر الجابر، أعرب فيها عن عظيم التعازي وخالص المواساة في هذا المصاب الجسيم.



كما أعرب رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح عن أحر التعازي وخالص المواساة للكويت وشعبها. وبعث ببرقية تعزية إلى رئيس مجلس الأمة، ضمنها خالص التعازي والمواساة بفقيد الكويت والأمتين العربية والإسلامية.



وأكد أن سمو الأمير الراحل أسهم في تسجيل الإنجازات والعطاءات المشهودة لبلده وللأمتين العربية والإسلامية، مشيرا إلى أن الكويت وشعبها الوفي، والوطن العربي، خسرت بوفاته قائدا حكيما ومخلصا، وأميرا وفيا لدينه ووطنه وشعبه، وسعى بكل تفانٍ لخدمة الأمتين العربية والإسلامية، ونصرة القضايا الإنسانية، حيث سجل طوال حياته بصمات واضحة، وصورا متعددة في مسارات الخير، ودروب العمل المثمر، والدعم والمساندة لما يحقق للكويت وشعبها التنمية والتقدم.



وكتب المستشار الإعلامي لولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني عيسى الحمادي «اللهم ارحم عبدك الشيخ نواف الأحمد الصباح واجعله في عليين مع الأنبياء والشهداء والصديقين».



وأضاف الحمادي «رحمه الله كان محبا للبحرين وأهلها.. نشاطر أشقاءنا بالكويت هذا المصاب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون».



من جانبه، كتب رئيس الأمن العام البحريني الفريق طارق الحسن على حسابه في منصة (إكس) «إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل، اللهم ارحم سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير الكويت واغفر له وثبته عند السؤال وقه عذاب القبر وأسكنه الفردوس الأعلى وأجر أهله وآل الصباح الكرام والكويت الحبيبة في مصيبتهم واخلف لهم خيرا منها».



بدوره، قال عضو مجلس الشورى البحريني حمد الدوي في تغريدة على منصة (إكس) «نرفع أسمى آيات العزاء والمواساة للكويت قيادة وشعبا بوفاة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سائلا المولى العلي أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه».



وأضاف «ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقى العالمان العربي والإسلامي نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الشقيقة والتي هي خسارة كبيرة للكويت ولدول الخليج وللأمتين العربية والإسلامية بعد حياة حافلة بالإنجازات مفعمة بالعطاء خدمة لبلده وللأمة».



كما عزى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



وقال اشتية في برقية تعزية بعث بها امس: «لقد فقدت الكويت ومعها الامتان العربية والاسلامية القائد الحكيم ورجل الدولة المخلص وصديق فلسطين الذي كرس حياته لخدمة وطنه، ووقف إلى جانب قضيتنا الوطنية وشعبنا وحقوقه المشروعة بكل إخلاص».



قامة استثنائية



بدوره، أبرق النائب اللبناني غسان سكاف إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد معزيا. وقال في برقيته: «ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الص`باح، برحيله نفتقد قامة استثنائية أحب لبنان ورافقه في أحلك الظروف وترجم هذه المحبة عبر دعمه الدائم له بوجهه الإنساني والسياسي والاقتصادي ما عكس عمق العلاقة الأخوية بين بلدينا وشعبينا».



وختم: «أتقدم من سموكم بخالص العزاء وأصدق المواساة ومن مقام أسرة آل الصباح الكريمة ومن شعب الكويت الحبيب بأحر التعازي سائلا الله عز وجل أن يلهمكم الصبر والسلوان وأن يسكن الراحل الكبير فسيح جناته وأن يتغمده بواسع رحمته، كما نسأل الباري أن يعينكم في حمل الأمانة وتحقيق رؤية وطموحات الشعب الكويتي الشقيق».



كما كتب النائب اللبناني اللواء أشرف ريفي عبر منصة «X»: «برحيل المغفور له سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نفقد قامة عربية مميزة وصديقا للبنان، فقيادته كانت دوما مرتكزة على حماية الكويت ووضعها في المكان الذي تستحق، وعلى دعم القضايا العربية العادلة، رحم الله الأمير وأسكنه فسيح جنانه والتعازي للشعب الكويتي والقيادة الكويتية».