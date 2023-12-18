تفعيلا لإعلان جمهورية مصر العربية حالة الحداد العام لرحيل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وتنفيذا لإعلان وزيرة الثقافة د.نيفين الكيلاني تعليق الأنشطة والفعاليات الفنية بالمواقع الثقافية التابعة للوزارة بأنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، قرر المركز القومي للمسرح والموسيقى تأجيل الأمسية الشعرية الغنائية «فلسطين في القلب» الفرقة المركز الموسيقية بمشاركة الشاعر الكبير محمد بهجت، لتقام مساء الثلاثاء المقبل بمسرح مركز الهناجر للفنون.



ونعى الفنان القدير إيهاب فهمي ـ رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية فقيد الأمتين العربية والإسلامية، راجيا من الله أن يتغمده برحمته، ويلهم شعب الكويت الصبر والسلوان.