دمشق ـ هدى العبود



تلقت الأسرة الفنية السورية نبأ رحيل الأمير الشيخ نواف الأحمد ببالغ الحزن والأسى، وقال الفنان القدير دريد لحام لـ«الأنباء»: ببالغ الحزن والأسى تلقيت خبر رحيل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الى جوار ربه، وبهذه المناسبة الحزينة على قلبي وقلب السوريين والعرب وكل من عرف هذه الأسرة الكريمة أقول «يحق للشعب الكويتي أن يفخر بأسرة الصباح الكريمة لأن جل اهتمامهم كان بناء دولة عصرية متقدمة وتأمين حياة كريمة للشعب الكويتي.



وقال الفنان أيمن زيدان: أتقدم بأحر العزاء من الشعب الكويتي واسرة الصباح المباركة وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة المغفور له سمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد، راجيا من الله تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.



وقالت الفنانة وفاء موصللي: تلقيت نبأ وفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد من وسائل الاعلام ببالغ الحزن والأسى، وجميعنا بسورية والوطن العربي والإسلامي يدرك مآثر ومسيرة مؤسسي دولة الكويت، فالإنجازات التي شهدتها الكويت جعلتها بمصافي الدول المتحضرة ومصافي الدول العظمى من حيث التعليم والصحة والفن.



من جهتها، قالت الفنانة سلمى المصري: أمثال الشيخ نواف حقيقة لا يموتون فأعمالهم خالدة وستتناقلها الأجيال، ولا شك أن مسيرة حافلة بالبناء على كافة الأصعدة ستدرس مسيرة آل الصباح بالمناهج التربوية الكويتية نظرا لتأمينها الحياة الكريمة لشعبها، كما أن العلاقات الكويتية مشهود لها بالاحترام على مستوى العالم، رحم الله سمو الأمير و(انا لله وانا اليه راجعون).