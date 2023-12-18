مفرح الشمري ـ عبدالحميد الخطيب ـ بشار جاسم ـ سماح جمال

لحظة صعبة وأليمة مرت على الوسط الفني والإعلامي الكويتي والخليجي والعربي، فالجميع في حالة حزن شديد على رحيل الأمير الشيخ نواف الأحمد، القائد الحكيم الرحيم صاحب القلب الطيب والأخلاق الرفيعة، الكلمات تعجز عن التعبير عن الحزن في هذا المصاب الجلل. «الأنباء» رصدت صدمة الفنانين والإعلاميين بوفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد في السطور التالية:



ماما أنيسة: الله يصبّرنا على فراقه



أعربت الاعلامية المخضرمة ماما أنيسة عن بالغ حزنها بوفاة سمو الأمير، وقالت: انا لله وانا إليه راجعون، نعزي انفسنا والامتين العربية والاسلامية بوفاة سمو الامير الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، اللهم ارحمه واغفر له وادخله فسيح جناته، والله يصبرنا جميعا على فراقه.



سعد الفرج: خسارة كبيرة



الفنان القدير سعد الفرج عزى اهل الكويت حكومة وشعبا بوفاة قائدنا الأمير الشيخ نواف الأحمد، وقال: وفاة الشيخ نواف الاحمد خسارة كبيرة للامتين العربية والاسلامية لعطاءاته وانجازاته واياديه البيضاء لبلده ولبلدان العالم العربي والاسلامي، الله يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته، وتعازينا لأسرة آل الصباح بهذا المصاب الجلل، وإنا لله وإنا إليه راجعون.



سعاد عبدالله: أمير التواضع



الفنانة القديرة سعاد عبد الله، عبرت عن حزنها لرحيل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، قالت: رحم الله اميرنا الطيب الشيخ نواف الاحمد الصباح، امير التواضع، وكان امير العفو كبيرا وعظيما عند المقدرة، الله يرحمه ويوسع منازله ويصبر قلوبنا وقلوب كل الكويت.



حياة الفهد: قلب متسامح



قالت الفنانة القديرة حياة الفهد: مصاب جلل وأليم على كل كويتي ومن يقيم على ارض الكويت، «الحزن تارس قلوبنا» على فقدان أميرنا الغالي الشيخ نواف الأحمد، لقد كان خير عون لشعبه، لأنه صاحب قلب كبير متسامح ويحب الخير للجميع، الله يرحمك يا شيخ نواف ويدخلك فسيح جناته.





إبراهيم الصلال: أمير الرحمة



عبر الفنان القدير إبراهيم الصلال عن بالغ حزنه لرحيل سمو الأمير، داعيا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته. وأضاف: فقدنا أمير الرحمة صاحب القلب الطيب والذي يحب شعبه ويحب الخير، لقد كان أبا محبوبا بين أبناء شعبه، الله يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته.





جاسم النبهان: الكل يحبه



الفنان القدير جاسم النبهان عزى أهل الكويت حكومة وشعبا بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، قائلا: الله يرحمك يا قائدنا الغالي، كان والدا للجميع، ومتواضعا وقريبا من شعبه مو بعيد، ولم يقصر معنا أبدا من اجل رفعة اسم بلدنا في كل المحافل الفنية، الله يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته.



محمد جابر: ما نوفيه حقه



الفنان القدير محمد جابر، قال: الكلمات تعجز من شدة الحزن على رحيل قائدنا وأميرنا صاحب القلب الطيب والإنسانية الكبيرة الأمير الشيخ نواف الأحمد، ومهما نقول عنه ما نوفيه حقه، لقد أحب الكويت وأحب شعبه، واحتضن الجميع بأخلاقه الرفيعة، الله يرحمك يا أميرنا الغالي ويدخلك فسيح جناته.



محمد المنصور: والد الجميع



الفنان القدير محمد المنصور، قال: أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى اسرة الصباح والشعب الكويتي بوفاة والد الجميع الأمير الشيخ نواف الاحمد جابر الصباح، سائلين الله له الرحمة والمغفرة وان يلهمنا ويلهم اهله الصبر والسلوان، انا لله وانا اليه لراجعون.



عبدالرحمن العقل: ما راح ننساه



الفنان القدير عبدالرحمن العقل، قال: الله يرحمك أميرنا الغالي الشيخ نواف، عمرنا ما راح ننساه او ننسى محبته لشعبه، دائما كان بشوشا ومبتسما ويشاركنا الأفراح والأحزان، بالفعل فقدنا أميرا بمعنى الكلمة، لكن هذه إرادة الله، ونقول: «اللي خلف ما مات» والله يخلي الشيخ أحمد والشيخ فيصل وعياله جميعا.. والله يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته.



داود حسين: الله يصبر قلوبنا جميعاً



الفنان القدير داود حسين توجه بالتعزية إلى أسرة آل الصباح الكرام وإلى الشعب الكويتي في وفاة سمو الأمير، وقال: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. إلى جنات الخلد.. عظم الله أجوركم، وصبر الله قلوبنا وقلوبكم».



عبداللطيف البناي: منازل الصديقين



الشاعر القدير عبداللطيف البناي، قال: اللهم ارحم قائدنا وحبيبنا وحاكمنا الأمير الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، اللهم أنزله منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين، اللهم أنزله منازل الصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة.



بدر بورسلي: حبيب الشعب



الشاعر القدير بدر بورسلي، قال: عظّم الله لنا ولكم الاجر بوفاة سمو الامير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، صاحب القلب الطيب والمحب لشعبه والحريص على رفعة بلده في شتى المجالات، وألهمنا وإياكم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون.



عبدالعزيز المسلم: مآثره كثيرة



الفنان عبدالعزيز المسلم، قال: نسأل الله أن يرحم والدنا الغالي الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وأن يعفو عنه ويغفر له وأن يثبته عند السؤال، وأن يوسع مدخله ويكرم نزله، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، عسى الله أن يجعله في الفردوس الأعلى، بإذن الله تعالى، (إنا لله وإنا إليه راجعون).



وتابع: مآثر سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وخطاه وجهوده المخلصة كثيرة وكبيرة بقلوب كل أهل الكويت، لما لمسناه منه من إنسانية ووفاء لبلده، ونعزي أنفسنا، وأسرة آل الصباح الكرام والعالم الإسلامي والعربي لمصابنا الجلل.



نبيل الفيلكاوي: حزننا شديد



رئيس مجلس ادارة نقابة الفنانين والاعلاميين الكويتية د.نبيل الفيلكاوي، عبر عن حزنه الشديد لرحيل سمو الأمير، وقال: رحم الله أميرنا الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وأسكنه فسيح جناته وألهمنا وألهم اهله الصبر والسلوان، وأعزي اسرة آل الصباح الكرام واهل الكويت، انا لله وانا إليه راجعون.





طارق العلي: رحيله خسارة



الفنان القدير د. طارق العلي، قال: الله يرحم والدنا الأمير الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح المحب للجميع ورحيله خسارة كبيرة للامتين العربية والاسلامية، الله يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته، انا لله وانا إليه راجعون.



عبدالإمام عبدالله: قائد رحيم



الفنان القدير عبدالإمام عبدالله قال: الشيخ نواف الأحمد حاكم رحيم والكلمات تعجز عن التعبير عن مدى الألم والحزن الذي في قلوبنا على رحيله، ومهما نقول عنك ما نوفيك حقك، قائد إنساني في كل شيء، وأعزي أسرة آل الصباح الكرام وكل الشعب الكويتي، الله يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته.



علي العنزي: مناقبه لا حدود لها



أستاذ النقد والأدب المسرحي بالمعهد العالي للفنون المسرحية د.علي العنزي، قال: كم أحزنني خبر رحيل أمير الخير والنبل والنقاء، أمير البلاد المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، ولا بد لي أن أعزي أسرة الحكم آل الصباح الكريمة كافة، والشعب الكويتي الأبي قاطبة، بهذا المصاب، داعين المولى أن يرحم سموه بعظيم رحمته، وأن يلهمنا لفقده الصبر والسلوان، فلقد كان قائدنا من حملة مشاعل الإنسانية والنور، والذي سجل اسمه في تاريخنا الكويتي الحديث، في ذمة الخالدين، بمناقبه التي لا حدود لها.



سعود بوشهري: حكم فعدل



الإعلامي والفنان د. سعود بوشهري، قال: الله يرحم قائدنا الأمير الشيخ نواف الأحمد ويغمد روحه الجنة، حكم فعدل، حاكم العدل وحاكم العفو، وكلنا حزينين على رحيله، وما لنا إلا ان نقول «لله ما أخذ ولله ما أعطى» و(انا لله وانا اليه راجعون).



عبدالله عبدالرسول: مُثل عليا



المخرج عبدالله عبدالرسول قال: خالص العزاء لحضرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الاحمد برحيل المغفور له الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، وبرحيل سموه فقدت الكويت أحد كبار قادتها وصانعي أمجادها، كما فقد الوطن العربي قائدا حكيما وأمير التواضع والحكمة، حرص سموه، رحمه الله، على السير بالنهج الحكيم الذي سار عليه أسلافه حكام الكويت الكرام طوال العقود الماضية في أداء دور فاعل في مسيرة الأمن والاستقرار وتسجيل صفحات مضيئة من التضحية والالتزام بالمبادئ والقيم والسلام والمثل العليا في حياته التي كرسها لخدمة الكويت وشعبها الأبي ومسيرة عطرة حافلة بالبذل والعطاء والإنجازات من اجل الكويت، نرفع أكف الضراعة والدعاء إلى المولى القدير أن يجزي سموه بالرحمة الواسعة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته.





هاني النصار: أمير الزهد



المخرج هاني النصار قال: نعزي أنفسنا ونعزي أهل الكويت بوفاة أميرنا أمير التواضع والزهد والعفو، هو من قال «أنا أتألم عندما أرى رجلا كبيرا يتألم أو طفلا صغيرا يبكي»، رحمك الله برحمته الواسعة، وكان لي شرف اللقاء بسموه والسلام عليه في الأوبريت الوطني.





عبدالإله السناني: جبر الله مصابكم



الفنان السعودي عبدالإله السناني عزى أهل الكويت في وفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وقال: لله ما اخذ ولله ما اعطى، (انا لله وانا إليه راجعون)، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه الفردوس الاعلى من الجنة، اللهم ثبته عند السؤال اللهم أوسع مدخله، اللهم اغسله بالماء البارد والثلج، احسن الله عزاكم، عظم الله أجركم، وجبر الله مصابكم.



إسماعيل عبدالله: أحسن الله عزاكم



الكاتب المسرحي الإماراتي اسماعيل عبدالله قال: أحسن الله عزاكم يا أهل الكويت بوفاة الأمير الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وعظم الله أجوركم، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمكم وألهمنا الصبر والسلوان، (إنا لله وإنا إليه راجعون).



أحمد المقلة: حس إنساني



المخرج البحريني أحمد المقلة: ببالغ الأسى والحزن ننعى فقيد الأمة سمو الأمير الراحل الأمير الشيخ نواف الأحمد، ونعزي عائلته الكريمة وشعب الكويت، كما نعزي أنفسنا في هذا الوقت الصعب، راجين للفقيد الرحمة والمغفرة وللأسرة الحاكمة الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.



وبوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد فقدنا قائدا حكيما ورمزا للوحدة والتقدم والتواضع، إلى جانب حسه الإنساني الملهم. كانت مناقبه تشمل قيادته الحكيمة للكويت، حيث عمل بجد لتعزيز الاستقرار والتطور وقاد الجهود الحثيثة لتعزيز العلاقات الدولية والتنمية المستدامة، كما ترك أثرا عميقا في تقوية العلاقات الدولية وتعزيز رفاهية شعبه.





صالح المناعي: حبيب الجميع



الفنان القطري صالح المناعي قال: أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى دولة الكويت حكومة وشعبا بوفاة حبيب الجميع سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، سائلين الله له الرحمة والمغفرة وان يلهمنا ويلهم أهله أسرة الصباح الكرام وشعب الكويت الصبر والسلوان، (انا لله وانا اليه راجعون).





لطيفة: عظّم الله أجرك يا كويت



المطربة لطيفة التونسية قالت: أعزي كل شعب الكويت الغالي ودولة الكويت وكل الأمتين الإسلامية والعربية في وفاة الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك، عظم الله اجرك يا كويت، والف رحمة ونور على روحه الطاهرة.





راغب علامة: قائد مخلص



الفنان اللبناني راغب علامة، قال: ببالغ الأسى والحزن تلقيت نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد، أمير دولة الكويت، في هذا الوقت الحزين نتذكر فضائله كقائد حكيم، أحب وأخلص لبلاده وشعبه، كما رعى الأعمال الخيرية في الكويت والعالم، وكان أبا لليتامى والمساكين، أسكنه الله فسيح جنانه، وأتوجه بأحر التعازي للكويت الشقيقة دولة وحكومة وشعبا.





وليد توفيق: خالص العزاء





الفنان اللبناني وليد توفيق، قال: خالص التعازي للكويت الحبيبة وشعبها بوفاة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك.



فنانو مصر: عزاؤنا للكويت وأهلها



القاهرة: خلود أبو المجد - محمد صلاح



توجهت الفنانة الكبيرة شريهان بالتعازي الى الكويت وأهلها في وفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وقالت: خالص عزائي لدولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبا، وعزائي إلى الأسرة الحاكمة آل الصباح الكرام في وفاة سمو الأمير، إنا لله وإنا إليه راجعون.



وشاركت الفنانة ليلى علوي الشعب الكويتي مشاعر الحزن على رحيل الشيخ نواف الاحمد، وقالت: أتقدم ببالغ الحزن للشعب الكويتي الذي أكن له كامل التقدير والمحبة بخالص التعازي بوفاة أمير دولة الكويت، ونشاطركم الاحزان، وأسأل رب العالمين أن يسكنه فسيح جناته ويلهم الشعب الكويتي كله الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.



وقالت الفنانة الكبيرة صفية العمري: البقاء والدوام لله وحده ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم، الى جنة الخلد ان شاء الله، عزائي من القلب في وفاة سمو أمير دولة الكويت الحبيبة، أسكنه الله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

















