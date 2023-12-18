أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك أن أزمة السكر مفتعلة ليس لها مبرر، خاصة أنه يتم إنتاج نحو 85% من احتياجاتنا من السكر، وأن أكبر 5 مصانع للسكر تابعة للدولة، وبالتالي فإنه لا توجد أزمة، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت حجب كثير لسلعة السكر، وتمت مصادرة جميع المضبوطات.



جاء ذلك خلال إطلاق جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجيني رئيس مجلس إدارة الجهاز مبادرة «صديق المستهلك» بمشاركة جميع ممثلي ومنسقي شركات السلع المعمرة، ومن المقرر أن تستهدف المبادرة التنسيق مع هذه الشركات للعمل على حل شكاوى المواطنين وأيضا تقديم خدمات ما بعد البيع والتزام الشركات بفترة الضمان والصيانة.



وأشار السجيني الى أن سعر السكر مع مكسب المصنع يصل إلى 24.5 جنيها للكيلو، ولذلك يتم طرحه للمستهلك بنحو 27 جنيها للكيلو، ومع ذلك وصل سعره إلى مستويات قياسية 30 و40 وفي بعض الأماكن إلى 50 جنيها للكيلو وتم التصدي للمخالفات وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأوضح أن السبب ليس قلة عرض في ظل إنتاج نحو 85% من استهلاكنا، ولا نقوم بالاستيراد إلا نحو 400 ألف طن سنويا، مطالبا المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية، حيث إنه في حالة إذا كان هناك سعر أعلى من السعر المعلن عنه للسكر يجب ضرورة الإبلاغ بأقصى سرعة.