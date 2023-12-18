بيروت ـ ناصر زيدان



أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قرارا قضى بإعلان الحداد العام وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام حدادا على سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.

وهذا الموقف لا ينطلق من واجب الأخوة العربية تجاه دولة شقيقة فقط بل هو نابع من مشاعر لبنانية رسمية وشعبية جامعة تجاه الكويت وأسرة آل الصباح الذين وقفوا إلى جانب لبنان في أصعب المحن التي مرت عليه.

وبالترافق مع تحية الوداع لأمير الكويت، رجل التفاني والتسامح والصدق والتواضع والزهد، يتطلع اللبنانيون بكل تلاوينهم السياسية والمناطقية إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد قائدا تمرس في مدرسة الحكمة والتضحية والذكاء والإخلاص، وقاد البلاد في ظرف صعبة بعد أن أولاه الأمير الراحل الثقة لإدارة دفة الحكم إبان مرحلة المرض العضال التي مر بها.

وقلما حصل إجماع بين اللبنانيين على موضوع واحد مثلما يحصل فيما يتعلق بالحرص على العلاقة مع الكويت الشقيقة والثناء على دورها العربي.

وقد قفت الكويت إلى جانب لبنان على الدوام، وساهمت في إنهاء الحرب الأهلية التي حصلت بين العامين 1975 و1990، وعقد على أرضها مؤتمرات عديدة من أجل لبنان، ومنها على وجه الخصوص اجتماع القمة للمرجعيات الدينية اللبنانية كافة في فبراير 1989، والذي أسس للتفاهمات اللاحقة التي أقرتها اللجنة السداسية العربية التي ترأسها وزير الخارجية حينها (سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد) والتي مهدت لانعقاد مؤتمر «الطائف» في أغسطس 1989 الذي أنهى الحرب اللبنانية.

وقدمت الكويت تضحيات كبيرة من أجل لبنان، لاسيما إبان العدوان الإسرائيلي في يوليو 2006، وساهمت في إعمار ما دمرته الحرب. والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية منح لبنان قروضا ميسرة بما يزيد على 650 مليون دولار لمشاريع في البنى التحتية والقطاعات الخدماتية المختلفة، خصوصا في منشآت الصرف الصحي التي كانت تلوث المياه الجوفية اللبنانية، كما قدمت الكويت هبات للبنان لتطوير القطاعات الصحية والزراعية والتربوية بما يزيد على 450 مليون دولار، كما عرضت المساهمة في حل مشكلة انقطاع الكهرباء من خلال بناء ثلاثة معامل إنتاج تسد النقص الذي كان حاصلا عام 2019، وبقروض ميسرة جدا، لكن وزارة الطاقة اللبنانية لم تتعاط بإيجابية مع العرض في حينها، وأصرت على استئجار البواخر التي أدت إلى هدر مالي كبير.



يعرف الشعب اللبناني بكل أطيافه أن النوايا الكويتية تجاه بلدهم صادقة، ولا تحمل أي ضغينة وليس لها أي نواح سلبية، وهم يقدرون عاليا هذه المواقف النبيلة، والكويت تستضيف الآلاف من العائلات اللبنانية على أرضها، وهؤلاء استفادوا من فرص العمل المتاحة، وساهموا في بناء النهضة الكويتية، وفي مسيرة التطور الكبيرة التي شهدتها الكويت في السنوات الماضية.

ويدرك اللبنانيون أيضا أن الكويت ليس لها أي أطماع سياسية أو غير سياسية في لبنان، واستثمارات الكويتيين في لبنان ساهمت في دفع الاقتصاد اللبناني قدما قبل أن يحصل الانهيار الكبير للعملة اللبنانية عام 2020.

ومطالبة الحكومة اللبنانية بضمان عودة ودائع الكويتيين المالية في المصارف اللبنانية مطلب محق انطلاقا من الحرص المتبادل على استمرار التعاون والأخوة بين البلدين، والذي يفرض محاربة كل ما يسيء للكويت من خلال لبنان.