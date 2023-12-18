قدم اتحاد الإعلاميين العرب أحر تعازيه ومواساته للشعب الكويتي لوفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - طيب الله ثراه، الذي وافته المنية ظهر يوم السبت ووري جثمانه الثرى صباح (الأحد).



وعبر اتحاد الاعلاميين العرب من خلال بيان صحافي عن بالغ حزنه لرحيل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الزعيم العربي المحبوب الذي كان قائدا حكيما ورمزا للوحدة والعدالة في منطقة الخليج العربي والوطن العربي.



وفي رحيله ترك بصمة كبيرة وثابتة في مسيرة العمل العربي المشترك، وسيظل أبدا في قلوب العرب لعطاءاته وإنجازاته على المستوى الخليجي والعربي، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



(إنا لله وإنا إليه راجعون).