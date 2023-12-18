رثى رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب مسعد فودة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية ظهر أمس «السبت» بكلمات مؤثرة من خلال رسالة للشعب الكويتي جاء فيها «رحلة عطاء إنسانية مرت كطيف متوهج أنار الدروب للشعب الكويتي، صفاء القلب ومحبتكم للأرض والشعب رمزا للانتماء والإخلاص، تحملت بفروسية ضراوة المرض صابرا ومثابرا، وهو أيقونة إنسانية لا يمكن أن تتكرر».



وأضاف: نشاطر أهل الكويت الأحزان، ونقدم خالص التعازي لهم بوفاة المغفور له بإذنه الله أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سائلين العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. (إنا لله وإنا إليه راجعون).