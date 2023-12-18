

بيروت - بولين فاضل



لا يختلف اثنان على العلاقة الأخوية الوطيدة بين الكويت ولبنان وشعبيهما، لذا سارع نجوم لبنان من الفنانين والممثلين الى تقديم تعازيهم بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حيث كتب عاصي الحلاني: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى اسرة الصباح الكريمة والشعب الكويتي الحبيب بوفاة المغفور له أمير الكويت الشيخ نواف أحمد الصباح، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».



بدورها، كتبت إليسا معزية: «فقد العالم قامة كبيرة ومثالا في القيادة والحكم والإنسانية. تعازيي الحارة لشعب الكويت الشقيق بفقدان سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح». من جهتها، كتبت نانسي عجرم معزية: «أصدق التعازي للكويت وشعبها الحبيب بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح الرحمة لروحه»، بينما كتبت هيفاء وهبي: «خالص التعازي وصادق المواساة للكويت وشعبها الطيب لوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».



كما تقدمت نجوى كرم ونوال الزغبي وزياد برجي ومروان خوري ويارا بتعازيهم الحارة للكويت حكومة وشعبا. أما الفنانة مايا دياب وفي إطار تعزيتها فأكدت أن الكويت فقدت كما كل الوطن العربي رجلا عظيما معطاء وحكيما.



ومن بين الممثلين التي تقدموا بالتعازي الممثلة ماغي بو غصن التي كتبت: «خالص العزاء لشعب الكويت الحبيبة وقيادتها برحيل الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح، الرحمة لروحه والصبر لأهل الوطن».



كما كتبت دانييلا رحمة: «التعازي الحارة والمواساة للكويت قيادة وشعبا بوفاة الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح، الراحة والرحمة لروحه».



بدورها، تقدمت زينة مكي التي ولدت وعاشت طويلا في الكويت بأحر التعازي وكتبت: «أتقدم الى الكويت الحبيبة وشعبها بخالص العزاء والمواساة في وفاة الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته».