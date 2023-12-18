تؤكد كبيرة محللي أشباه الموصلات في شركة «بيرنشتاين» للأبحاث ستايسي راسغون أنه «لا يوجد صناعة تكنولوجية بدون أشباه الموصلات»، مما يبين مدى خطورة تفاقم التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم (أميركا والصين) على القطاع وأيضا على الشركات في الدولتين.



وتقدر قيمة مبيعات صناعة أشباه الموصلات عند 574 مليار دولار على مستوى العالم في 2022، وهي في طريقها لتجاوز مستوى التريليون دولار بحلول نهاية العقد.



وأصدرت الولايات المتحدة، التي تقود العالم من حيث حصة سوق أشباه الموصلات العالمية، بحسب CNBC، مؤخرا قيودا شاملة على بيع الرقائق المتقدمة ومعدات صناعة الرقائق للصين، في محاولة لتقييد وصول بكين إلى التقنيات الحيوية.



وقالت إدارة بايدن إن ضوابط التصدير تهدف جزئيا إلى منع استخدام الرقائق أميركية الصنع في الجيش الصيني، وفي الوقت نفسه، اتهمت الصين الولايات المتحدة بإساءة استخدام قيود التصدير لعرقلة التقدم التكنولوجي في البلاد.



وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو في مقابلة مع CNBC الأميركية في 30 أكتوبر 2023 «لا يمكننا السماح للصين بالحصول على رقائق أشباه الموصلات الأكثر تطورا لدينا لاستخدامها في الجيش الصيني».