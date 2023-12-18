أعلنت سفارات البلاد لدى الأرجنتين وباكستان اليوم الاثنين فتح سجلات التعازي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لمدة ثلاثة أيام.

وفي هذه المناسبة نعت سفارة دولة الكويت لدى الأرجنتين في بيان سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه معلنة فتح سجل التعازي بوفاة الامير الراحل لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في مقر السفارة ومقر إقامة رئيس البعثة.

واستذكرت السفارة في بيانها مناقب سمو أمير البلاد الراحل قائلة إنه "كرس حياته في خدمة شعبه وأمتيه العربية والاسلامية والدفاع عن مصالحهما ونصرة قضاياهما" داعية الباري عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويجعل الفردوس الأعلى نزله.

ووجهت إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد والقيادة السياسية والأسرة الحاكمة الكريمة وأهالي الكويت خالص التعازي بفقد "قامة كبيرة وقائد المسيرة وأمير الحكمة والتواضع".

وفي اليابان أعلنت سفارة دولة الكويت في بيان فتح سجل التعازي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لمدة ثلاثة أيام.

من جانبها ذكرت وزارة الخارجية اليابانية في بيان أن وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية كيوتو تسوجي زار مقر السفارة الكويتية في طوكيو ووقع على سجل العزاء.

وأضافت الوزارة أن تسوجي أعرب خلال لقائه السفير الكويتي سامي الزمانان عن "تعاطفه العميق وتعازيه القلبية" لشعب وحكومة الكويت بوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه.

وأما في باكستان فقد أعلنت سفارة دولة الكويت في بيان فتح سجل للتعازي مدة ثلاثة أيام بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ونعى سفير دولة الكويت لدى باكستان نصار المطيري في تصريح صحافي سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد قائلا إن "سمو الأمير الراحل كرس حياته لخدمة دولة الكويت.. ورحيله المحزن يمثل خسارة كبيرة لشعب الكويت".

واستذكر السفير المطيري المناقب الحميدة لسمو الأمير الراحل مشيرا إلى أن فقيد الكويت ترك "إرثا استثنائيا وتاريخا حافلا بالإنجازات التي تفتخر بها الأمة".