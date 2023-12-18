

القاهرة - خديجة حمودة



أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 في مصر، حيث حصل الرئيس عبدالفتاح السيسي على 39 مليون صوت ليكون رئيس مصر لدورة جديدة.



وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحافي عالمي في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر ان الانتخابات الرئاسية جرت بصورة مشرفة في الداخل والخارج وشهدت مشاركة غير مسبوقة.



وشدد على أن وسائل الإعلام استحقت لقب شركاء النجاح لنقلها بكل حيادية الإقبال الكثيف على الانتخابات، مضيفا أنه لا تجاوزات ولا خروقات شابت العملية الانتخابية بل حازت إشادات البعثات الديبلوماسية.



وقال المستشار أحمد بندارى إن مصر تشهد يوما تاريخيا، تجني فيه ثمرة الديموقراطية في البلاد، وحصد ما غرسه الوطن في نفوس أبنائه من وعي وانتماء، والاحتفال بوصول قطار الانتخابات الرئاسية إلى محطته الأخيرة بإعلان نتائج الاستحقاق الانتخابي في تاريخ الأمة التي تعبر عن إرادة الشعب.



وقال ان عدد المقيدين 67 مليونا و32 الفا و437 ناخبا، وعدد من ادلوا بصوتهم 66.8% وعدد الأصوات الصحيحة 44.288.361 بنسبة 98.9%.