بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية رئيسا لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة الخير والنماء للبلد الشقيق، مشيدا سموه بالعلاقات التاريخية والمتميزة والراسخة التي تربط الكويت بجمهورية مصر العربية الشقيقة، ومؤكدا سموه في الوقت ذاته على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما.

سائلا سموه الباري جل وعلا أن يديم عليه موفور الصحة وتمام العافية، وأن يحقق لجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار.