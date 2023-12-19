أبرق شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د.سامي أبي المنى إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، معزيا بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.



وقال أبي المنى في برقيته «حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، نتقدم من سموكم ومن العائلة الكريمة ومن الشعب الكويتي الصديق بأحر التعازي والمواساة بالفقيد سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، الذي خسرته الكويت العزيزة رجل دولة وقيادة، وخسره العالم العربي والإسلامي داعية جمع وأخوة وسلام، وخسره اللبنانيون وجها خيرا محبا.



وتابع: إننا إذ نتقدم من سموكم ومن الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الصديق بخالص التعازي، نستذكر بامتنان دولة الكويت وشيوخها وحكومتها وشعبها ووقوفكم دائما إلى جانب لبنان في شتى الملمات والمحن التي تعرض لها في مراحل عدة من تاريخه الحديث، راجين الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم والأسرة الكريمة لما فيه خير الكويت وخير العرب والمسلمين، وأن تستمر بقيادتكم مسيرة الخير والانفتاح والعطاء التي ميزت الكويت وأمراءها وشعبها، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته، وأن يحفظكم جميعا بصونه ورعايته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.