نعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الجمباز فقيد الكويت والأمتين العربية والإسلامية سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.



وقال رئيس الاتحاد فهد الصولة: باسمي وبالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة اتحاد الجمباز نتقدم بأحر التعازي من أسرة الصباح الكرام والشعب الكويتي لوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، مستذكرين مسيرته العطرة الزاخرة بالعمل والعطاء والإنجاز والمواقف الوطنية والعربية والإنسانية المشهودة التي تعبر عن رؤيته الثاقبة والحكيمة.



وأضاف أن الأسرة الرياضية فقدت برحيل سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد رمزا للعطاء وداعما كبيرا لأبنائه الشباب والرياضيين الذين لاقوا كل الاهتمام والمساندة والتشجيع من سموه رحمه الله، مضيفا أن الرياضة الكويتية حققت في عهده العديد من الإنجازات المشرفة في ظل ما حظيت به من دعم من قبل القيادة السياسية.