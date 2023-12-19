بيروت ـ منصور شعبان



قال «لقاء سيدة الجبل» إن «استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية يضعف موقف لبنان التفاوضي في لحظة إعادة ترسيم الجغرافيا السياسية والاقتصادية وربما الثقافية للمنطقة، مؤكدا «ان غياب دور لبنان عن مسرح العالم العربي لا يدفع ثمنه فريق من اللبنانيين فقط بل جميعهم»، معلنا ان «لا معنى لمعركة التمديد لقائد الجيش من دون التأكيد على دور الجيش الذي حدده الدستور وقانون الدفاع بعيدا عن التسويات السياسية التي تحكمت برقاب اللبنانيين حتى الآن».



واعتبر «اللقاء»، في بيان، عقب اجتماعه افتراضيا وحضوريا، انه «لا يقل قلق اللبنانيين، على أبواب أعياد الميلاد ورأس السنة عما كان خلال العام، فهم يستقبلون السنة الجديدة بعين الخوف من المستقبل على الدولة ومن خلالها على مستقبلهم».



ورأى ان «حرب غزة تضيف إلى مآسينا كلبنانيين مآسي، وتشرع المنطقة بأسرها على كل احتمالات الحرب وعلى احتمال ترتيبات إقليمية ودولية لا ترحم الكيانات المفككة والمجتمعات المنقسمة على بعضها»، مشيرا الى انه «إذا كان من ربح حصل في جلسة مجلس النواب الاخيرة فهو درس اضافي في منافع الوحدة الداخلية التي تجسدت بين الكتل والأحزاب، ولو بتسامح مدروس من قبل «حزب الله».



ولفت إلى «ان الازمة الاقتصادية وتداعياتها التي تدفع شبابنا الى الهجرة لا تحل بالأمنيات والاستنكارات بل بتدابير ملموسة تتولاها حكومة ومجلس نيابي ووطنيون وأحرار، وهذا غير ممكن إلا بعد استعادة السيادة الكاملة من الاحتلال الإيراني ـ حزب الله».