أدلى الناخبون العراقيون بأصواتهم أمس لاختيار أعضاء مجالس المحافظات، في انتخابات هي الأولى منذ عقد، وسط حالة من الإحباط تخيم على الرأي العام إزاء نتائجها.



وتجري الانتخابات من دون التيار الصدري، أحد أبرز التيارات السياسية في العراق بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بعدما أعلن مقاطعة الانتخابات التي تقام في 15 محافظة.



ودعي نحو 17 مليون ناخبا للاختيار من بين 6000 مرشح يتنافسون على 285 مقعدا في جميع المحافظات.



ومن بين المرشحين 1600 امرأة يمثلن نسبة 25% المحددة لهن، وخصصت أيضا 10 مقاعد للأقليات المسيحية والإيزيدية والصابئة في بلد متعدد الاثنيات والطوائف.



وفي المحافظات السنية، يتوقع أن يتراجع تحالف «تقدم»، عقب قرار المحكمة الاتحادية العليا في نوفمبر الماضي بإقالة زعيمه محمد الحلبوسي من منصبه كرئيس لمجلس النواب.



أما في محافظة كركوك الغنية بالنفط في شمال العراق، فيتوقع أن تكون المنافسة أكثر احتداما، حيث قد تعود إلى الواجهة التوترات بين مختلف المجتمعات المكونة لها من عرب وأكراد وتركمان.



وتعد الانتخابات المحلية استحقاقا سياسيا مهما لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي يعد بإصلاحات خدمية وتطوير للبنى التحتية المدمرة جراء عقود من النزاعات، مذ تسلم الحكم بدعم من غالبية برلمانية لأحزاب وتيارات موالية لإيران قبل نحو عام.



وبعدما أدلى بصوته في بغداد، دعا السوداني العراقيين إلى «المشاركة الفاعلة في اختيار الأكفأ والأصلح» ومن «يتمتع بمواصفات النزاهة والإخلاص».



وأضاف أن المحافظات من مجالس ومحافظين هي «ركن تنفيذي ثان للدولة وتساعد بشكل كبير الحكومة في تنفيذ برنامجها التنفيذي».



وتتمتع مجالس المحافظات بصلاحيات واسعة على رأسها انتخاب المحافظ ووضع ميزانيات في الصحة والنقل والتعليم من خلال تمويلات مخصصة لها في الموازنة العامة التي تعتمد بنسبة 90% من إيراداتها على النفط، لكن يرى معارضو مجالس المحافظات بأنها أوكار للفساد.



ومن شأن هذه الانتخابات، كما يرى خبراء، أن تعزز موقع الأحزاب والتيارات الحليفة لإيران والتي تملك الغالبية البرلمانية وتمثل الأحزاب الشيعية التقليدية وبعض فصائل «الحشد الشعبي».



وجرى حل مجالس المحافظات في عام 2019 تحت ضغط شعبي في أعقاب تظاهرات غير مسبوقة شهدتها البلاد، لكن تعهدت حكومة السوداني إعادتها لتكون هذه الانتخابات الأولى منذ العام 2013، وتستثنى منها ثلاث محافظات منضوية في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي والواقع في شمال البلاد.