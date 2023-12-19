توافدت شخصيات لبنانية، رسمية وغير رسمية، على سفارتنا في بيروت أمس، حيث قدمت التعازي برحيل المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، إلى القائم بأعمال السفارة الوزير المفوض عبدالله سليمان الشاهين وأعضاء السفارة.



وكان أبرز المعزين أمس مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان على رأس وفد كبير من المفتين والعلماء.



ودون المفتي دريان في السجل كلمة قال فيها «باسمي وباسم العلماء في لبنان، نتقدم من أمير الكويت الشقيقة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والأسرة الحاكمة والحكومة والشعب الكويتي بخالص التعازي في وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، ونسأل الله عز وجل أن يرحمه الله رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وان ينزله منازل الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وإنا لله وإنا إليه راجعون».



وتابع «ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله، لما فيه خير الكويت والعرب والمسلمين وإكمال مسيرة الخير والسلام والعطاء والانفتاح والتسامح التي عرفت بها الكويت الشقيقة».



كما قدم التعزية والمواساة رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة وعدد من النواب والوزراء.



كما زار وفد من «تيار المستقبل» برئاسة الأمين العام أحمد الحريري سفارة الكويت في بيروت وقدم التعازي.



ضم الوفد أعضاء هيئة الرئاسة سامر حدارة ومحمد الجوزو، وأعضاء المكتب السياسي حسن درغام، ميرنا منيمنة، وزياد ضاهر.



هذا، وتستمر السفارة في استقبال المعزين اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، في مبنى السفارة الجديد في منطقة الرملة البيضاء.