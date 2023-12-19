تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تعزية من الرئيس محمد شهاب الدين رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة، أعرب فيها عن بالغ تعازيه لسموه وللشعب الكويتي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مشيدا بمسيرة سموه، رحمه الله، الحافلة بالعطاء، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم سموه والشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له، ضمنها خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه من تعاطف ومواساة بهذا المصاب الأليم، متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة من الرئيس دانييل أورتيغا سافيدرا رئيس جمهورية نيكاراغوا الصديقة وروساريو موريو نائبة رئيس جمهورية نيكاراغوا الصديقة، أعربا فيها عن خالص تعازيهما لسموه وللشعب الكويتي بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، متمنيين لسموه وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية لهما، ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبرا عنه من صادق التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل، متمنيا سموه لهما موفور الصحة وتمام العافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تعزية من الرئيس شوكت ميرضياييف رئيس جمهورية أوزبكستان الصديقة، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه وللشعب الكويتي بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مشيدا بالمسيرة الحافلة لسموه، رحمه الله، وإسهاماته المشهودة في تعزيز أواصر علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين، متمنيا لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية جوابية له، ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل، مشيدا سموه، حفظه الله، بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، ومؤكدا على التطلع لتعزيزها في كافة المجالات، راجيا سموه لفخامته موفور الصحة وتمام العافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تعزية من الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة، أعرب فيها باسمه وباسم حكومة وشعب طاجيكستان عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه وللشعب الكويتي بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مشيدا بالمسيرة الحافلة لسموه، رحمه الله، وإسهاماته المشهودة في تعزيز أواصر علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين، متمنيا لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية له، ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل، مشيدا سموه بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، ومؤكدا على التطلع لتعزيزها في كافة المجالات، راجيا لفخامته موفور الصحة وتمام العافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تعزية من الرئيس صادر جباروف رئيس الجمهورية القرغيزية الصديقة، أعرب فيها فخامته باسمه وباسم الشعب القرغيزي عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مشيدا بالمسيرة الحافلة لسموه، رحمه الله، وإسهاماته المشهودة في تعزيز أواصر علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين، متمنيا لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية له، ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل، مشيدا سموه بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، ومؤكدا على التطلع لتعزيزها في كافة المجالات، راجيا سموه لفخامته موفور الصحة وتمام العافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تعزية من الملك نوردوم سيهاموني ملك مملكة كمبوديا الصديقة، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، متمنيا لسموه وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية لجلالته، ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل، راجيا سموه لجلالته موفور الصحة وتمام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تعزية من الرئيس رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان الصديقة ورئيس مجموعة الرؤية الاستراتيجية (روسيا ـ العالم الإسلامي)، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه وللشعب الكويتي بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مشيدا بالمسيرة الحافلة لسموه، رحمه الله، متمنيا لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له، ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل، راجيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تعزية من الرئيس سردار بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة، أعرب فيها باسمه وباسم حكومة وشعب تركمانستان عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، متمنيا لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له، ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل، راجيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تعزية من الرئيس بيتر بافيل رئيس جمهورية التشيك الصديقة، أعرب فيها باسمه وباسم الشعب التشيكي الصديق عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه وللشعب الكويتي بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، متمنيا لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية له، ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل، راجيا سموه لفخامته موفور الصحة وتمام العافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تعزية من الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة، أعرب فيها باسمه وباسم حكومة وشعب القمر المتحدة عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مشيدا بالمسيرة الحافلة لسموه، رحمه الله، بالعطاء الإنساني وإسهاماته المشهودة في تعزيز أواصر علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين، متمنيا لسموه، رعاه الله، وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية له، ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل، مشيدا سموه، حفظه الله، بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا على التطلع لتعزيزها في جميع المجالات، راجيا سموه لفخامته موفور الصحة وتمام العافية.