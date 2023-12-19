تلقى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا من دولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة د.بشر هاني الخصاونة، أعرب خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ نواف الأحمد، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.



وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن خالص تقديره لما أبداه دولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع في المملكة الأردنية الهاشمية من طيب المشاعر وصادق المواساة بهذا المصاب الجلل، وهو ما يجسد عمق العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.