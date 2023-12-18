تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، عبر خلاله عن خالص تعازيه لسموه، رعاه الله، وللأسرة الكريمة بوفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.



وقد أعرب صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد عن بالغ شكره وتقديره لما أبداه أخوه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من صادق المواساة وخالص التعازي والدعاء، متمنيا لسموه موفور الصحة وتمام العافية.