استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، في المطار الأميري عصر أمس أخاه سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر الشقيقة والوفد المرافق لسموه، حيث قام سموه بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.



كما قدم سموه التعازي إلى سمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وأسرة سمو الأمير الراحل، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وعدد من الشيوخ الكرام.



وقد كان في استقبال سموه على أرض المطار وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.



هذا، ويرافق سموه وفد يضم كلا من الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز



آل ثاني، ومستشار سمو الأمير لشؤون الدفاع الفريق الركن حمد بن علي العطية، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع د.خالد بن محمد العطية، ووزير الدولة الشيخ عبدالرحمن بن سعود بن فهد آل ثاني، وقائد الحرس الأميري الفريق ركن هزاع بن خليل الشهراني، ووزير الدولة الشيخ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، وعدد من كبار المسؤولين بدولة قطر الشقيقة.