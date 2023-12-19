استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في ديوان أسرة آل الصباح الكرام بقصر بيان إخوانه صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود والأمير خالد بن سعود بن خالد آل سعود والأمير بندر بن سعد بن خالد آل سعود والأمير فهد بن خالد بن سعود آل سعود، حيث قاموا بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.



كما قدموا التعازي إلى كبار الشيوخ وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وأسرة سمو الأمير الراحل، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وعدد من الشيوخ الكرام.