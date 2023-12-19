تقدم رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي د.خالد المذكور بخالص العزاء وصادق المواساة إلى آل الصباح الكرام والشعب الكويتي والعالم العربي والإسلامي، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله الفردوس الأعلى من الجنة.



وقال المذكور: كان لسموه، يرحمه الله، مكانة متميزة في قلوب أهل الكويت بمآثره وعطاءاته المتعددة، وكان قريبا من الشعب وتطلعاته وآماله، وزرع في نفوس الجميع حب العطاء والوطن ليكون عنوانا للمآثر ونموذجا للقائد المتفاني في العمل على تقدم الكويت ورفعة مكانتها.



وأضاف: فقدت الكويت والعالم بوفاة سموه قامة دولية وإنسانية فقد واصل سيرة حكام الكويت في دعم العمل الخيري والإنساني، وإطلاق المبادرات الإنسانية، لإغاثة المنكوبين ونصرة المستضعفين في أنحاء مختلفة من العالم، ولاسيما نصرة وإغاثة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة في المحافل الدولية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويجزيه عن الكويت وأهلها وعن الإنسانية خير الجزاء.