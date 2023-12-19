استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، في المطار الأميري عصر أمس، أخاه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عُمان الشقيقة والوفد المرافق له، حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.



كما قدم سلطان عُمان التعازي إلى سمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وأسرة سمو الأمير الراحل، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وعدد من الشيوخ الكرام.



وقد كان في استقبال سلطان عُمان على أرض المطار وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.



هذا، ورافق سلطان عُمان وفد يضم كلا من نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء صاحب السمو فهد بن محمود آل سعيد، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع صاحب السمو شهاب بن طارق آل سعيد، وصاحب السمو بلعرب بن هيثم آل سعيد، ورئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني صاحب السمو تيمور بن أسعد آل سعيد، ووزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال البوسعيدي، ووزير المكتب السلطاني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، ورئيس مجلس الدولة الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، ووزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي، ووزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير الإعلام د.عبدالله بن ناصر الحراصي، والمستشار بديوان البلاط السلطاني فيصل بن حمود البوسعيدي.