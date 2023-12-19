استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في المطار الأميري عصر أمس ممثل الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة الوزير الأول نذير العرباوي والوفد المرافق له، حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.



كما قدم التعازي إلى سمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وأسرة سمو الأمير الراحل طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه وعدد من الشيوخ الكرام. وقد كان في استقباله على أرض المطار وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله.



هذا، ورافق ممثل الرئيس الجزائري وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد.