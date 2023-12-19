استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في المطار الأميري مساء أمس صاحب السمو الملكي الأمير وليام ولي عهد المملكة المتحدة الصديقة أمير ويلز، ووزير الخارجية ديفيد كاميرون والوفد المرافق لسموه، حيث قام سموه بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه. كما قدم سموه التعازي إلى سمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وأسرة سمو الأمير الراحل، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وعدد من الشيوخ الكرام.



وكان في استقبال سموه على أرض المطار وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.



هذا، وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللورد طارق أحمد إن سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد كان «نعم القائد» خلال مسيرة حكمه، إذ استطاع أن ينقل العلاقات البريطانية ـ الكويتية في جميع المجالات وعلى الأصعدة كافة إلى آفاق أرحب.



جاء ذلك في تصريح أدلى به اللورد أحمد لتلفزيون الكويت و«كونا» إثر مشاركته نيابة عن الحكومة البريطانية في تقديم واجب العزاء وذلك في سفارة الكويت بلندن التي فتحت سجلا للتعازي الأحد وعلى مدار ثلاثة أيام.



وأكد اللورد أحمد عمق العلاقات التي تجمع بريطانيا بالكويت ومتانتها، مشيرا في الوقت ذاته إلى قيام وفد بريطاني رفيع المستوى بالسفر إلى الكويت لتقديم واجب العزاء.



واعتبر أن ذلك خير دليل على قوة العلاقات والروابط بين البلدين الصديقين.