استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، في المطار الأميري مساء أمس أخاه حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة والوفد المرافق له، حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.



كما قدم رئيس الصومال التعازي إلى سمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وأسرة سمو الأمير الراحل، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وعدد من الشيوخ الكرام.



وقد كان في استقبال الرئيس الصومالي على أرض المطار وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.