الراحل ساهم في خدمة أمتيه العربية والإسلامية وفق نهج من القيم والمبادئ يشهد لها التاريخ

فقدنا حاكماً إنساناً حمل في قلبه محبة شعبه وامتدت أياديه البيضاء إلى شتى بقاع الأرض



أعلنت سفارات الكويت لدى السعودية والإمارات وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وإندونيسيا وسلطنة عمان والأردن وموريتانيا وتركيا وبلغاريا والأرجنتين واليابان وباكستان والمغرب والتشيك ورومانيا وقنصليتها في جدة فتح سجلات التعازي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد ولمدة 3 أيام اعتبارا من يوم الأحد.



السعودية



وبهذه المناسبة، نعى سفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد في تصريح لـ «كونا» الأمير الراحل، طيب الله ثراه، قائلا: «فقدنا قائدا وأبا حكيما بذل الكثير من أجل الكويت وشعبها»، مبينا أن فقده هو فقد للكويت والأمتين العربية والإسلامية.



وقالت سفارتنا لدى السعودية في بيان إن الشيخ صباح الناصر استعرض مناقب أمير البلاد الراحل طوال مسيرته السياسية التي استمرت نحو 60 عاما بدءا من كونه محافظا لحولي مرورا بتوليه العديد من الحقائب الوزارية ثم توليه ولاية العهد وختاما بقيادة الكويت أميرا للبلاد.



الإمارات



بدورها، أعلنت سفارة الكويت لدى الإمارات فتح سجل عزاء في وفاة الأمير الراحل، طيب الله ثراه، في وقت بدأت تتوافد فيه شخصيات رسمية وشعبية في الإمارات ومن المواطنين الكويتيين المقيمين هناك لتقديم واجب العزاء بفقيد الوطن الغالي.



وأكد سفيرنا لدى الإمارات جمال الغنيم أن سجل العزاء في مقر السفارة يأتي في إطار التضامن والوفاء للأمير الراحل والتعبير عن محبة وتقدير لذكراه الباقية في قلوبنا ووجداننا ومن أبنائه المواطنين الكويتيين هناك والأشقاء والأصدقاء والشخصيات الرسمية والشعبية كافة، لافتا إلى أن هذه الخطوة تعكس أيضا الروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.



وأعرب الغنيم عن عميق الحزن والأسى بهذا المصاب الجلل، سائلا الله تعالى أن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان في هذه اللحظات العصيبة وأن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.



من جانبه، قال القنصل العام للكويت في دبي والإمارات الشمالية السفير علي الذايدي إن القنصلية فتحت سجلا للعزاء بفقيد الوطن الغالي الأمير الراحل في لمسة وفاء لما قدمه الراحل الكبير من عمل وعطاء لأجل الكويت وأهلها وتقبل التعازي والتضامن من الأشقاء والأصدقاء في الإمارات من شخصيات رسمية وشعبية ورؤساء وممثلي البعثات الديبلوماسية هناك.



وأضاف الذايدي: إننا وإذ نعزي أنفسنا والقيادة والشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية لنستذكر بكل اعتزاز المسيرة الخيرية للفقيد الكبير وما قدمه للكويت وشعبها وللعالم العربي والإسلامي، حيث كان سموه امتدادا للمسيرة المباركة لحكام الكويت، مؤكدا أن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الذي رافق مسيرة الراحل الكبير قادر على حمل الأمانة ليواصل خدمة مواطنيه وأمتيه العربية والإسلامية.



وقدم واجب العزاء عدد من كبار المسؤولين والشخصيات الإماراتية منهم وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر وسفراء عدة دول.



إيطاليا



من جانبها، أعلنت سفارتنا لدى إيطاليا فتح سجل تلقي العزاء لمدة 3 أيام.



وذكرت السفارة في بيان أن السفير ناصر القحطاني وأعضاء السفارة استقبلوا في مقر البعثة المعزين الذين توافدوا لتقديم واجب العزاء يتقدمهم السفراء رؤساء البعثات الديبلوماسية العربية والصديقة والشخصيات الإيطالية والجالية العربية والإسلامية في روما.



وتقدم السفير القحطاني بأحر التعازي إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى أسرة آل الصباح الكريمة والشعب الكويتي بوفاة فقيد الكويت والأمتين العربية والإسلامية، سائلا المولى عز وجل أن يرحم الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.



واستذكر القحطاني مناقب الفقيد الذي كان أبا عطوفا كرس حياته لخدمة الكويت وشعبها والعمل على بناء ومد الجسور مع دول العالم وتعزيز والاستقرار والسلم الدوليين.



وتم تنكيس الأعلام على مقر السفارة ومقر إقامة رئيس البعثة وجميع الممثليات والمكاتب الكويتية في إيطاليا في إطار الحداد الرسمي على سمو الأمير الراحل.



إسبانيا



كما أعلنت سفارتنا في إسبانيا فتح سجل التعازي بوفاة المغفور له بإذن الله لمدة 3 أيام.



ونعى سفيرنا لدى إسبانيا خليفة الخرافي الأمير الراحل بقوله: حزنت الكويت بخبر وفاة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، مؤكدا أنها فاجعة كبيرة للشعب الكويتي والعربي بشكل عام لما قدمه سموه من جهود كبيرة في خدمة الشؤون الخليجية والعربية ومساهمته الفاعلة في جميع ما يطرأ على الساحتين الدولية والإقليمية.



وتابع الخرافي: إن الكويت فقدت أمير التواضع والإنسانية المحب لشعبه والقريب جدا منهم، متضرعا إلى الباري عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويغفر له ويرحمه ويجعل مثواه الجنة، مقدما تعازيه إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى الأسرة الحاكمة والحكومة الرشيدة وأهل الكويت.



وتوافد السفراء الخليجيون والعرب إلى مقر السفارة في مدريد لتقديم واجب العزاء الى السفير الخرافي وأعضاء السفارة الذين أشادوا بمواقف فقيد الكويت والأمتين العربية والإسلامية.



البرتغال



بدورها، فتحت سفارتنا لدى البرتغال سجلات التعازي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالي.



ونعت السفارة لدى البرتغال في بيان لها سمو الأمير الراحل، حيث استذكر سفيرنا لدى البرتغال حمد الهزيم مناقب الأمير الراحل، طيب الله ثراه.



وقالت السفارة في بيانها: ببالغ الحزن والأسى وقلوب يعتصرها الحزن والألم مؤمنين بقضاء الله وقدره ننعى للشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب دول العالم الصديقة سمو الأمير الراحل، رافعا تعازيه إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والأسرة الحاكمة الكريمة والحكومة الرشيدة وأهل الكويت.



إندونيسيا



من جهتها، نعت سفارتنا لدى إندونيسيا فقيد الكويت والد الجميع سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.



وقالت السفارة في بيان: ببالغ الحزن والأسى وقلوب يعتصرها الألم عامرة بالإيمان بقضاء الله وقدره ننعى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.



سلطنة عُمان



ونعى سفيرنا لدى سلطنة عمان د.محمد الهاجري سمو الأمير الراحل قائلا: بقلوب يعتصرها الحزن والألم عامرة بالإيمان بقضاء الله وقدره تنعى السفارة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل.



وقدم الهاجري تعازيه إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى الأسرة الحاكمة والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي بفقد «قائد المسيرة وراعي نهضة الوطن»، مستذكرا مواقفه التي ملئت بالبذل والعطاء لوطنه وشعبه وخدمة أمتيه العربية والإسلامية وفق نهج من القيم والمبادئ يشهد لها التاريخ.



وأشار إلى أن العديد من المسؤولين والسفراء وشخصيات رسمية وشعبية عمانية توافدوا لتقديم واجب العزاء في موقف «يعبر عما يحتله الفقيد، طيب الله ثراه، من مكانة لدى العمانيين قيادة وشعبا».



الأردن



من جهتها، أعلنت سفارة الكويت لدى الأردن عن فتح سجل للتعازي بوفاة فقيد الكويت لمدة 3 أيام.



واستذكرت السفارة في بيان مناقب الفقيد قائلة إن سموه «كان قائدا حكيما حمل هموم شعبه والأمتين العربية والإسلامية وقاد البلاد نحو علاقات أعمق عربيا ودوليا مجسدا نهج الكويت الإنساني الرائد في محيطها العربي والعالمي»، معربة عن بالغ الحزن والمواساة برحيل فقيد الكويت الكبير، داعية المولى عز وجل أن يتغمد سمو الأمير الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يحفظ الكويت وشعبها بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



وتوافد كبار المسؤولين الأردنيين وشخصيات رسمية وشعبية إلى مبنى السفارة الكويتية في عمّان لتقديم واجب العزاء للسفير حمد المري وأركان السفارة حيث أشادوا بمناقب فقيد الكويت والأمتين العربية والإسلامية.



موريتانيا



من جانبها، أعلنت سفارة الكويت لدى موريتانيا فتح سجل التعازي في السفارة.



وقال سفيرنا لدى موريتانيا ابداح الدوسري: بقلوب يعتصرها الحزن والألم، ننعى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، ونسأل المولى عز وجل أن يعفو عنه ويغفر له ويرحمه برحمته التي وسعت كل شيء ويسكنه الفردوس الأعلى، مضيفا أنه رحمه الله كان «قائدا حكيما رحيما بذل حياته في سبيل خدمة بلاده وشعبه».



أنقرة



كما نعت سفارة الكويت في أنقرة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل، طيب الله ثراه، معلنة عن فتح سجل التعازي.



وقالت السفارة في بيان إن الكويت والأمتين العربية والإسلامية فقدت حاكما وإنسانا حمل في قلبه حب شعبه وأمتيه العربية والإسلامية وامتدت أياديه البيضاء الحانية إلى شتى بقاع الأرض، مضيفة أن المغفور له كرس حياته لخدمة وطنه ودينه وشعبه، فنسأل الله له الرحمة والمغفرة.



بلغاريا



بدورها، أعلنت سفارتنا في بلغاريا عن فتح سجل التعازي بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد لمدة 3 أيام.



جدة



وأعلن القنصل العام للكويت في مدينة جدة بالسعودية والمندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي محمد المطيري عن فتح سجل العزاء لمدة 3 أيام اعتبارا من يوم الأحد.



وأعرب المطيري عن بالغ حزنه وعظيم ألمه بوفاة سمو الأمير الراحل، مشيدا بمناقب سموه وسيرته الحافلة بالإنجاز والعطاء، معربا عن خالص عزائه وصادق مواساته لأسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية، داعيا المولى عز وجل أن يرحم فقيد الكويت ويغفر له ويسكنه عالي جنانه.



وشارك عدد من القناصل العامين للدول الشقيقة والصديقة وكبار المسؤولين في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتفرعة والمتخصصة، إضافة إلى الأعيان في جدة بتقديم واجب العزاء وقيد ذلك في سجل المعزين.



الأرجنتين



نعت سفارة الكويت لدى الأرجنتين في بيان سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، معلنة عن فتح سجل التعازي وتنكيس الأعلام في مقر السفارة ومقر إقامة رئيس البعثة.



واستذكرت السفارة في بيانها مناقب سمو الأمير الراحل: إنه كرس حياته في خدمة شعبه وأمتيه العربية والإسلامية والدفاع عن مصالحهما ونصرة قضاياهما، داعية الباري عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويجعل الفردوس الأعلى نزله.



ووجهت إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والقيادة السياسية والأسرة الحاكمة الكريمة وأهالي الكويت خالص التعازي بفقد «قامة كبيرة وقائد المسيرة وأمير الحكمة والتواضع».



اليابان



وفي اليابان، أعلنت سفارتنا هناك عن فتح سجل التعازي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى فقيد الكويت لمدة 3 أيام.



وذكرت وزارة الخارجية اليابانية أن وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية كيوتو تسوجي زار مقر السفارة الكويتية في طوكيو ووقع على سجل العزاء، معربا عن تعاطفه العميق وتعازيه القلبية لشعب وحكومة الكويت بوفاة سمو الأمير الراحل، طيب الله ثراه.



باكستان



وفي باكستان أعلنت السفارة عن فتح سجل للتعازي. ونعى سفيرنا لدى باكستان نصار المطيري سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد قائلا: إن «سموه كرس حياته لخدمة الكويت.. ورحيله المحزن يمثل خسارة كبيرة لشعب الكويت».



واستذكر المناقب الحميدة لسموه، مشيرا إلى أن فقيد الكويت ترك «إرثا استثنائيا وتاريخا حافلا بالإنجازات التي تفتخر بها الأمة».



المغرب



وفي العاصمة المغربية (الرباط)، فتحت سفارة الكويت سجل التعازي بوفاة الفقيد الكبير لمدة 3 أيام.



ونعى سفير الكويت لدى المملكة المغربية عبداللطيف اليحيا سمو الأمير الراحل بعد مسيرة عطرة حافلة بالبذل والعطاء والإنجازات سطر خلالها صفحات مضيئة من الالتزام بالمبادئ والقيم والمثل العليا في حياته التي كرسها خدمة لوطنه ولأمتيه العربية والإسلامية.



وتقدم اليحيا بخالص التعازي إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى الكويت حكومة وشعبا وأسرة آل الصباح الكرام، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، مشيرا إلى أن العديد من المسؤولين في الحكومة والشخصيات من المجتمع المدني والسفراء والهيئات الدولية المعتمدة في المغرب توافدوا على السفارة لتقديم واجب العزاء ما يعكس المكانة الكبيرة التي يحتلها فقيدنا الكبير لدى المغرب قيادة وشعبا.



التشيك



وفي العاصمة التشيكية (براغ)، فتحت السفارة سجل التعازي اعتبارا من يوم الأحد ولمدة 3 أيام لاستقبال المعزين ويستقبلهم سفير الكويت لدى التشيك راشد الهاجري وأركان السفارة.



رومانيا



وفي العاصمة الرومانية (بوخاريست)، فتحت السفارة أيضا سجل التعازي بوفاة سمو الأمير الراحل، طيب الله ثراه.



وأضافت السفارة في بيان لها أنها بدأت باستقبال المعزين ويستقبلهم سفير الكويت لدى رومانيا طلال الهاجري.



بريطانيا



وفي العاصمة البريطانية لندن فتحت سفارة الكويت سجل التعازي.



وقالت السفارة في بيان لها إن عددا من الديبلوماسيين من الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة وأفراد الجالية الكويتية توافدوا على مقر السفارة لتقديم واجب العزاء.



وأضاف البيان أن سفيرنا في لندن بدر العوضي وأركان السفارة الكويتية كانوا في استقبال المعزين.



وذكرت السفارة في بيانها، أن جموعا من المصلين أدوا عقب صلاة المغرب في مسجد لندن المركزي «مسجد ريجنت بارك» صلاة الغائب على سمو الأمير الراحل.



الجزائر



وفي الجزائر فتحت سفارتنا سجل التعازي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل.



ونعى سفير الكويت لدى الجزائر وعميد السلك الديبلوماسي في الجزائر محمد الشبو سمو الأمير الراحل قائلا: بقلوب مليئة بالحزن والأسى ومؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى السفارة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.



وقدم الشبو تعازيه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى الكويت حكومة وشعبا وأسرة آل صباح الكرام على فقدان قائد المسيرة وراعي نهضة الوطن، مستذكرا مواقف سموه المليئة بالبذل والعطاء لوطنه وشعبه وخدمة أمتيه العربية والإسلامية وفق نهج من القيم والمبادئ يشهد لها التاريخ.



وذكر أن سفارة الكويت في الجزائر فتحت سجل التعازي لمدة 3 أيام، وتوافد إليها العديد من المسؤولين والسفراء والشخصيات الرسمية والشعبية الجزائرية لتقديم واجب العزاء في وفاة سمو الأمير الراحل تعبيرا عن المكانة الكبيرة لسموه لدى الجزائر حكومة وشعبا.



أذربيجان



وفي العاصمة الأذربيجانية باكو أعلنت السفارة هناك في بيان لها أنها ستفتح لمدة 3 أيام سجل التعازي في وفاة فقيد الوطن.



وقال سفيرنا لدى أذربيجان عبدالله الموعد بحسب البيان: ببالغ الحزن والأسى تنعى سفارة الكويت في باكو سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.



ميلانو



وفي مدينة ميلانو الإيطالية فتحت القنصلية العامة للكويت في ميلانو وشمال إيطاليا سجل التعازي.



وذكرت القنصلية في بيان لها أن القنصل العام الشيخ جابر الدعيج وأعضاء القنصلية استقبلوا المعزين الذين توافدوا إلى مقر القنصلية لتقديم واجب العزاء يتقدمهم رؤساء البعثات القنصلية العربية والأجنبية وعدد من الشخصيات الإيطالية.



وتقدم السفير الشيخ جابر الدعيج وفق البيان بخالص التعازي إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى الكويت حكومة وشعبا وإلى أسرة آل صباح الكرام بوفاة المغفور له بإذن الله فقيد الكويت والإنسانية.