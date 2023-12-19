القاهرة ـ ناهد إمام



تقدم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أسرة العمل بالهيئة وشركاتها التالبعة بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 وثقة الشعب المصري في تجديد انتخابه رئيسا لمصر لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح التي شهدتها ربوع مصر في كافة المجالات ضمن رؤيته الطموحة لبناء الجمهورية الجديدة، داعيا المولى عز وجل أن يوفق سيادته لما فيه الخير للبلاد وتحقيق العزة والرفعة لمصرنا الحبيبة ولشعبها العظيم.



وأكد رئيس هيئة قناة السويس على تعهده وكافة العاملين بالهيئة وشركاتها التابعة على استمرار العمل وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للرئيس لتعظيم الاستفادة من قناة السويس ومشروعاتها التنموية وبذل أقصى الجهد لتظل قناة السويس الشريان الرئيسي للتجارة العالمية ورافدا رئيسيا للدخل القومي.