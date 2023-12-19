هادي العنزي



يسعى الفريق الأول لكرة السلة بنادي كاظمة إلى تسجيل فوزه الأول في بطولة الدوري الآسيوي لكرة السلة لغرب آسيا «سوبرليغ» عن منطقة الخليج، وذلك عندما يحل في الـ 8 مساء اليوم ضيفا على نظيره الشمال القطري، في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية.

وقد جمع «البرتقالي» نقطتين فقط، وذلك بعد خسارتين متتاليتين من المنامة البحريني (76-84)، وشباب الأهلي الإماراتي (80-85)، والحال كذلك بالنسبة للفريق القطري الذي جمع نقطتين فقط، من خسارتين أمام شباب الأهلي الإماراتي، والمنامة تواليا.

ويضم كاظمة العديد من اللاعبين المتميزين في صفوفه، يتقدمهم الدوليون أحمد البلوشي، وعبدالعزيز الحميدي، ويوسف بورحمة، وعبدالرحمن جمعة، بالإضافة إلى المحترفين الأميركيين ترافيس ليزلي، وكلينت شابمان، وعليه فإن فرصة تحقيق فوز أول ستكون متاحة للمدرب السلوفيني بويان لازيتش إذا ما أحسن استخدام أوراقه الرابحة، وتدوير اللاعبين بحسب مقتضيات المباراة.

ويقتضي نظام البطولة تأهل الأول والثاني عن المجموعتين الأولى والثانية إلى الدور قبل النهائي عن منطقة الخليج، على أن يقام نصف النهائي بنظام «البلاي أوف» من ثلاث مواجهات، بين أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، ويستكمل «السوبرليغ» بالنصف الثاني من البطولة، حيث يتأهل الأول والثاني عن منطقة الخليج للمشاركة في بطولة وسط وغرب القارة التي لم يحدد موعد إقامتها بعد، وذلك إلى جانب الأندية أبطال الهند، وكازاخستان، وأوزبكستان، ويتأهل بطل النسخة الثانية إلى بطولة العالم للأندية مباشرة.