أعلنت سفارات دولة الكويت لدى النمسا ونيوزيلندا واندونيسيا وكمبوديا فتح سجلات التعازي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد، مدة ثلاثة أيام.

وقالت سفارة دولة الكويت في النمسا إنها قامت بفتح سجل التعازي واستقبال المعزين بوفاة سمو الأمير الراحل حتى اليوم الثلاثاء.

واستذكر سفير دولة الكويت لدى النمسا طلال الفصام في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) مناقب سمو الأمير الراحل الذي انتقل إلى جوار ربه يوم السبت الماضي قائلا إنه "كان قائدا حكيما كرس حياته في سبيل خدمة الكويت وشعبها وترسيخ استقرارها وتعزيز وحدتها".

وأضاف أن "سموه رحمه الله قاد مسيرة التنمية والعطاء في الكويت" متقدما بخالص التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى أسرة الصباح الكريمة والشعب الكويتي في وفاة المغفور له بإذن الله أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتابع البيان انه حضر مراسم تقديم العزاء في مقر السفارة رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية في فيينا.

وفي نيوزيلندا ذكرت سفارة دولة الكويت أنها فتحت سجلا للتعازي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.

ونعت السفارة في بيان سمو الأمير الراحل واصفة سموه بأنه كان رجل دولة وحاكما أحبه الشعب مشيرة إلى أنه شارك في العزاء عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في نيوزيلندا.

وفي اندونيسيا أعلنت سفارة دولة الكويت فتح سجل التعازي لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من الأحد حتى الثلاثاء بمقرها بالعاصمة جاكرتا.

ونعت السفارة في بيان سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح رحمه الله ببالغ الحزن والأسى وقلوب يعتصرها الالم عامرة بالإيمان بقضاء الله وقدره.

وفي كمبوديا قالت سفارة دولة الكويت إن السفير محمد الهاجري والملحق الدبلوماسي ضاري الخليفي كانا في استقبال المعزين بوفاة سمو الأمير الراحل.

وأضافت في بيان إنه توافد على مقرها عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين ومجلس الشيوخ والسفراء الأجانب ورؤساء اللجان الخيرية والشؤون الإسلامية الذين عبروا عن خالص التعازي والمواساة لدولة الكويت قيادة وشعبا داعين الله عز وجل أن يتغمد سمو الأمير الراحل بواسع الرحمة والمغفرة.

وأشار البيان إلى أن السفارة واللجان الخيرية نكست الأعلام حدادا على سمو الأمير الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد.