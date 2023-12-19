استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، في ديوان أسرة آل صباح الكرام بقصر بيان صباح اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بجمهورية كازاخستان مورات نورتليو والوفد المرافق لمعاليه حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

كما قدم معاليه التعازي إلى كبار الشيوخ وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وأسرة سمو أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه وعدد من الشيوخ الكرام.