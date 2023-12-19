استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، في ديوان أسرة آل صباح الكرام بقصر بيان صباح اليوم، رئيس مؤسسة بحر العلوم الخيرية الدكتور ابراهيم محمد بحر العلوم والوفد المرافق حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

كما قدم التعازي إلى معالي كبار الشيوخ وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وأسرة سمو أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه وعدد من الشيوخ الكرام.