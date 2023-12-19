استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، في ديوان أسرة آل صباح الكرام بقصر بيان صباح اليوم ، رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي والوفد المرافق حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

كما قدم معاليه التعازي إلى معالي كبار الشيوخ وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وأسرة سمو أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه وعدد من الشيوخ الكرام.