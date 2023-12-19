تصدر خبر وفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه ومراسم تشييع جثمانه الطاهر عناوين الصحف الكويتية والخليجية الناطقة باللغة الإنكليزية.

وتناولت تلك الصحف مسيرة الأمير الراحل رحمه الله وأبرز المحطات في تاريخه والأثر العميق الذي تركه من أجل رفعة الكويت وأهلها ودوره في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وأبرزت تلك الصحف بمواد إعلامية مصورة مراسم تشييع جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير كما خصصت مساحات لمقالات الرأي إضافة إلى تغطية مختلف المواقف المحلية و الإقليمية والعالمية التي شاركت دولة الكويت في مصابها الجلل وأعلنت الحداد على رحيله.