استذكر رئيس أرمينيا فاهاكن خاتشاتوريان اليوم الثلاثاء، مناقب سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، مؤكدا أن العالم فقد بوفاته زعيما للحكمة والاعتدال.

وقالت سفارة دولة الكويت لدى أرمينيا في بيان، إن ذلك جاء خلال زيارة قام بها خاتشاتوريان إلى مقر إقامة سفير الكويت في العاصمة (يريفان) نواف العنزي لتقديم واجب العزاء بوفاة سمو الامير الراحل الذي انتقل الى جوار ربه يوم السبت الماضي.

وذكر البيان ان رئيس ارمينيا شدد على أن سمو الأمير الراحل كان زعيما عظيما من طراز فريد له بصماته البارزة في نهضة الكويت مشيرا إلى أن سموه كرس حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته.

ولفت الى ان الرئيس خاتشاتوريان اعرب باسمه وباسم شعب ارمينيا عن خالص العزاء وصادق المواساة لدولة الكويت بوفاة الفقيد الراحل طيب الله ثراه.

وأوضح ان رئيس ارمينيا اشاد بمستوى العلاقات الطيبة والراسخة بين البلدين الصديقين متمنيا لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح موفور الصحة وتمام العافية وللكويت دوام التقدم والازدهار.