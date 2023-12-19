دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عشرات الدول إلى اتخاذ خطوات للتصدي لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وذلك خلال حديثه في اجتماع لوزراء الدفاع للترويج لعملية عسكرية جديدة لتأمين التجارة في الممر المائي.

وقال أوستن، بحسب التصريحات المعدة سلفا، "نحن جميعا هنا لأن العديد من الدول يمكن أن تسهم بشكل مباشر في جهودنا المشتركة للحفاظ على الممرات المائية الاستراتيجية آمنة". وأضاف "هذه الهجمات المتهورة للحوثيين تمثل مشكلة دولية خطيرة وتتطلب ردا دوليا حازما".

وفي سياق متصل، ذكر تقرير لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن أربعة قوارب صغيرة اقتربت من سفينة عند مدخل البحر الأحمر على بعد 80 ميلا بحريا شمال شرقي جيبوتي الثلاثاء.

ووصفت الهيئة الواقعة بأنها "اقتراب مريب". وذكرت أن أحد القوارب الأربعة أبحر بموازاة السفينة قبل أن يبتعد.

وكان هناك ما بين أربعة وخمسة أشخاص على متن كل قارب صغير. وأضافت الهيئة أنه لم يتم الإبلاغ عن رؤية أسلحة.