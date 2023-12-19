قدم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه الامير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز واجب العزاء بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، في مقر سفارة البلاد بالرياض حيث كان في استقبالهما السفير الشيخ صباح الناصر .

وأعرب الشيخ صباح الناصر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن شكره لكل من تقدم بواجب العزاء بوفاة فقيد الامة والدنا الشيخ نواف خلال الايام الثلاثة وعلى مشاعرهم الطيبة تجاه دولة الكويت والامير الراحل.

وقال "ان هذه المشاعر الطيبة من جميع ممثلي بعثات الدول الشقيقة والصديقة تخفف من مصابنا في فقد امير البلاد وتثبت المكانة التي وصلت اليها الكويت في العالم بفضل حكمة قيادتها" سائلا المولى عز وجل ان يتقبل الشيخ نواف في جنات النعيم.

وأكد الشيخ صباح الناصر ان دولة الكويت ستستمر في طريق النهضة والتقدم بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد والمخلصين من ابناء الوطن سائلا المولى ان يعين سموه على حمل الامانة وان يسدد خطاه في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار لدولة الكويت.

ودونت شخصيات سياسية ودبلوماسية عربية ودولية اسماءها في سجلات العزاء بمقر السفارة في الرياض.