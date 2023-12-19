أضرم محتجون في بنغلاديش النار في قطار الثلاثاء مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص من بينهم أم وطفلها وسط إضراب على مستوى البلاد دعت إليه المعارضة بهدف الضغط لنيل مطلبها باستقالة الحكومة قبل الانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل.

وقال شاه جهان شيكدر المسؤول بخدمة الإطفاء "أضرم مؤيدو الإضراب النار في ثلاث مقصورات بقطار سريع... وجرى انتشال أربع جثث من إحدى المقصورات".

ومن بين الضحايا امرأة تبلغ من العمر 32 عاما وابنها البالغ من العمر ثلاث سنوات.

وقالت الشرطة إنه لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القطار القادم من منطقة نيتروكونا الشمالية إلى العاصمة داكا.