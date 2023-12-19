تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، رسالة تعزية من صاحب الجلالة الملك فيليم ألكساندر ملك مملكة هولندا أعرب فيها جلالته بإسمه وبإسم الشعب الهولندي الصديق عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه، متمنيا جلالته لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، برسالة جوابية لجلالته ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه جلالته من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل راجيا سموه لجلالته موفور الصحة وتمام العافية.