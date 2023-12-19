تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، رسالة تعزية من الرئيس ماتاميلا سير رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة أعرب فيها بإسمه وباسم حكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه ولحكومة وشعب دولة الكويت بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد مشيدا فخامته بمسيرة سموه رحمه الله الحافلة بالعطاء الإنساني وإسهاماته المشهودة في تعزيز أواصر علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين متمنيا فخامته لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية لفخامته ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة وتمام العافية.