تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، رسالة تعزية من شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي عبر فيها نيابة عن المجلس الأوروبي عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد، مستذكرا مناقب الأمير الراحل ومشيدا بمسيرة حياته الحافلة بالعطاء وإسهاماته المشهودة في تعزيز العلاقات مع المجلس الأوروبي متمنيا معاليه لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، برسالة جوابية لمعاليه ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعاطف والمواساة بهذا المصاب الجلل مشيدا سموه بمواصلة تعزيز علاقات التعاون مع المجلس الأوروبي ومتمنيا له موفور الصحة وتمام العافية.