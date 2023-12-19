أسفر الزلزال الذي ضرب محافظة قومية في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين بقوة 6.2 درجات عن مصرع 113 شخصا في مقاطعة تشنغهاي المجاورة.

وفي مؤتمر صحافي عقد مقر الإغاثة من الزلازل بمدينة هايدونغ في تشنغهاي، قال وانغ ون، نائب عمدة المدينة، إن الزلزال أسفر عن إصابة 182 شخصا وفقدان 20 آخرين في تشنغهاي.

ويبعد مركز الزلزال الواقع في قانسو مسافة 5 كم فقط عن الحدود بين المقاطعتين. وعلى مسافة 50 كم من مركز الزلزال يوجد 22 مراكز قرى في تشنغهاي.

وقال وانغ إن الإدارات المحلية ستجري فحوصات سلامة للبنية التحتية، من ضمنها إمدادات الطاقة والمياه والغاز، بالإضافة إلى وسائل الاتصالات لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وبحسب مركز شبكات الزلازل الصيني، وقع الزلزال على عمق 10 كم. وتم تحديد مركز الزلزال على بعد نحو 8 كم من مركز محافظة جيشيشان ذاتية الحكم لقوميات باوآن ودونغشيانغ وسالار في ولاية لينشيا ذاتية الحكم لقومية هوي بمقاطعة قانسو.