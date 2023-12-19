أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية في السعودية عبدالهادي المنصوري عن تدشين منصة «تأشيرة السعودية» لتطوير الخدمات الرقمية وسهولة وصول المستفيد.

وقال المنصوري خلال مشاركته في فعاليات النسخة الثانية من «ملتقى الحكومة الرقمية» إن المنصة ترتبط بأكثر من 30 جهة عامة وخاصة، موضحا أنها منصة وطنية رقمية تشاركية لجميع الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات المملكة الوطنية.

وأضاف أن هناك ربطا مع أكثر من 30 وزارة وهيئة وقطاعا خاصا لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، ومنها تأشيرة الحج، وتأشيرة الزيارة بغرض العمرة، وتأشيرة الزيارة بغرض السياحة وتأشيرات العمل.

وأشار إلى تمكين أكثر من 50 جهة حكومية ومن القطاع الخاص، من خلال التأشيرة الحكومية، أثبتت أهمية إجراءات إصدار التأشيرات، بهدف تحسين تجربة الزائر، بهوية وطنية حديثة تتناسب مع دور المنصة الوطنية، ومحرك بحث ذكي لتمكين الزائر من تعريف الزائر بالتأشيرات المتاحة بيسر، والتعرف على متطلبات جميع أنواع التأشيرات، وآلية التقديم عليها، وملف شخصي محدد للزائر يسهل استعراض التأشيرات وإعادة التقديم عليها لاحقا.

وأضاف أن «هناك متطلبات موحدة للتأشيرات الخاصة بالزيارة والمرور نحو تجربة مستفيد متقدمة، وآليات متقدمة وموحدة للتعامل مع العديد من الجهات الحكومية لإتاحة خدمة الحصول على التأشيرات لزيارة الفعاليات والمؤتمرات المقامة في المملكة وإعادة تصميم رحلات الحياة لكل أنواع التأشيرات لتقديم تجربة استثنائية لزوار المملكة مع تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة للتحقق من صحة البيانات ورفع كفاءة المنصة وتعزيز العمل التشاركي وآلية اتخاذ القرار مع الجهات الحكومية».