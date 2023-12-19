أعرب صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد عن بالغ شكره وتقديره لرئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني وللشيوخ ولسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وللوزراء وأعضاء مجلس الأمة ولإخوانه وأبنائه المواطنين الكرام والمقيمين على أرض الكويت الطيبة ولرؤساء الصحف المحلية والقنوات الإعلامية الرسمية والمحلية ومختلف وسائل الإعلام وللقائمين على مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات واللجان الخيرية، وذلك لما أعربوا عنه من خالص التعازي والمواساة وصادق الدعاء بوفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، عبر مختلف وسائل الاتصال مجسدين بذلك روح الأسرة الكويتية الواحدة وعمق أواصر المحبة والمودة التي تحيط بالجميع والتي أبرزت بجلاء سمات الشعب الكويتي الوفي وأصالته، متمنيا سموه، رعاه الله، للجميع موفور الصحة ودوام العافية.