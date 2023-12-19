أعرب صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد عن خالص شكره ووافر تقديره إلى إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة رؤساء الدول العربية الشقيقة، وزعماء دول العالم الصديقة، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإلى رئيس البرلمان العربي، وإلى أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وإلى مدير منظمة الصحة العالمية، وإلى مدير برنامج الأمم المتحدة للغذاء العالمي (الفاو)، وإلى المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وإلى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (الأونروا)، وإلى مدير منظمة الأمم المتحدة الإنمائي، وإلى جميع رؤساء المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، وجميع المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية، ورؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى البلاد، وإلى رؤساء المؤسسات والجمعيات الخيرية خارج البلاد، وإلى رؤساء المنظمات غير الحكومية N.G.O على ما عبروا عنه من خالص التعازي وصادق المواساة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، سواء بالحضور وتقديم واجب العزاء أو عبر رسائل التعزية أو الاتصالات الهاتفية أو البيانات، مثمنا سموه، حفظه الله ورعاه، عاليا هذه المبادرات الكريمة والأخوية المجسدة لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط الكويت وكل الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة وكل المنظمات والوكالات الدولية والإقليمية، متمنيا سموه للجميع دوام الصحة وموفور العافية.