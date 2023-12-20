بدأت دويتشه بان «Deutsche Bahn Ag» عملية المبيعات لوحدة «DB Schenker Logistics»، والتي يمكن أن تقدر قيمتها بما يصل إلى 20 مليار يورو (21.3 مليار دولار)، إلى مستثمر مالي أو شركة لوجيستية منافسة.



قال مشغل السكك الحديدية الألماني المدعوم من الدولة يوم الثلاثاء: «لقد ساهم DB Schenker بشكل إيجابي للغاية في النمو الاقتصادي لمجموعة DB على مر السنين. ومع ذلك، ستحتاج شركة DB التابعة إلى مزيد من رأس المال والمرونة لنموها».



وأضافت «دويتشه بان» قبل عام إنها سوف تستكشف بيع «DB Schenker». وقالت الشركة يوم الثلاثاء إن مبيعات الأصول ستساعد الشركة الألمانية على خفض الديون وتوليد أموال لتحديث عمليات السكك الحديدية المحلية.



وأفادت «بلومبرغ» في مارس بأن دويتشه بان اختارت البنوك بما في ذلك «غولدمان ساكس»، و«مورغان ستانلي»، و«دويتشه بنك» لتقديم المشورة بشأن وحدة البيع المحتملة.



من المحتمل أن تجذب «شينكر» عروضا من شركات الخدمات اللوجستية المتنافسة. حيث صرحت شركة النقل الدنماركية «DSV A/S» بأنها جاهزة للصفقة وأشارت سابقا إلى أنها ستكون مهتمة بشراء أعمال «Schenker» إذا قررت الدولة الألمانية بيعها.



يمكن أن يشمل الخاطبون المحتملين الآخرون في هذه الصناعة مجموعة «DHL» في ألمانيا، و«Kuehne + Nagel International»، «MSC Mediterranean Shipping SA»، وكذلك «ميرسك»، و«أبوظبي القابضة» ADQ، وفقا لما ذكرته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية Business».



وأجرت شركة «Carlyle Group»، و«CVC Capital Partners» محادثات حول تقديم عرض مشترك للمزايدة والاستحواذ. وقد تكون شركات مثل «Advent International»، و«Bain Capital»، و«Blackstone» مهتمة أيضا. تعتمد قدرة شركات الأسهم الخاصة على القيام بمثل هذا الاستحواذ الكبير أيضا على حالة أسواق التمويل.