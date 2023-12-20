رفع بنك «غولدمان ساكس» مستهدفه لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لعام 2024 بنسبة 8% إلى 5100، متوقعا زخما داعما للأسهم الأميركية مع انخفاض التضخم واحتمالية بدء انخفاض الفائدة.



وعلى عكس عام 2023، عندما قامت شركات التكنولوجيا الكبرى السبعة بالاستحواذ على غالبية مكاسب المؤشر، فإن الارتفاعات القادمة في سوق الأسهم ستأتي من القطاعات الدورية والشركات ذات القيمة السوقية الأصغر، بحسب مذكرة «غولدمان» للعملاء يوم الجمعة.



وكتب البنك «بالنظر إلى المستقبل، فإن النظام الجديد المتمثل في تحسين النمو وانخفاض المعدلات يجب أن يدعم الأسهم ذات الميزانيات العمومية الأضعف، خاصة تلك الحساسة للنمو الاقتصادي».



قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إن التشديد النقدي التاريخي قد انتهى على الأرجح مع انخفاض التضخم بشكل أسرع من المتوقع، وإن مناقشة التخفيضات في أسعار الفائدة القياسية بدأت «تظهر». ساعد التحول الحذر من الاحتياطي على دفع مؤشر S&P 500 بالقرب من مستوى قياسي مرتفع وأدى إلى انخفاض عوائد السندات.



ويتوقع الاستراتيجيون في بنك «غولدمان ساكس» أن يخفض الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعات مارس وأبريل ومايو، تليها تخفيضات ربع سنوية، مما يعني احتمالية وصول الفائدة القياسية إلى نطاق يتراوح بين 4% و4.25% بحلول نهاية العام من النطاق الحالي البالغ 5.25% إلى 5.5%.



وقال البنك إن سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات من المرجح أن تنتهي عام 2024 بعائد يبلغ حوالي 4%، بالقرب من مستواها الحالي، وأضاف «غولدمان» أن انخفاض أسعار الفائدة سيدفع السعر الآجل لمؤشر S&P 500 في 2024 إلى أرباح مضاعفة إلى 19.9 من 19.2 الحالي.



وتأتي التوقعات الصعودية من البنك الأميركي في الوقت الذي زادت فيه الشركات الأخرى توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وتتوقع BofA Global Research أن يقوم الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في العام المقبل، بدءا بخفض بمقدار 25 نقطة أساس في مارس، مقارنة بتقديره السابق البالغ 75 نقطة أساس.