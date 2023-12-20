قال بنك غولدمان ساكس إن انقطاع تدفقات الطاقة في البحر الأحمر لن يكون له على الأرجح تأثير كبير على أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، إذ ان فرص إعادة توجيه السفن تعني أن الإنتاج يجب ألا يتأثر بشكل مباشر.



وقد ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، لتواصل مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة، حيث أدت هجمات شنها الحوثيون في اليمن على سفن في البحر الأحمر إلى تعطيل التجارة البحرية وأجبرت شركات على تغيير مسار السفن.



وأوقفت شركة النفط الكبرى (بي.بي) مؤقتا جميع الرحلات عبر البحر الأحمر، وقالت مجموعة ناقلات النفط (فرونت لاين) يوم الاثنين إن سفنها ستتجنب عبور الممر المائي، ما يشير إلى أن الأزمة تتسع لتشمل شحنات الطاقة، وفق «رويترز».



وقال البنك الاستثماري في مذكرة الاثنين «نقدر أن إعادة التوجيه الافتراضية الطويلة الأمد لجميع تدفقات النفط الإجمالية البالغة 7 ملايين برميل يوميا (شمالا وجنوبا) سترفع أسعار النفط الخام الفورية مقارنة بالأسعار طويلة الأجل بمقدار 3 إلى 4 دولارات للبرميل».